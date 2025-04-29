首有嗅探犬受訓肩重任　追蹤瀕危蘭花

極度瀕危的懷昂太陽蘭（Thelymitra adorata）是澳洲新南威爾士省小片中部海岸特有蘭花，分布點難以觸摸。新省政府及中央海岸委員會早前合作，首次成功試驗訓練3隻嗅探犬，以微創方式探測地下塊莖，以確定這種稀有蘭花位置，而沒有破壞其脆弱棲息地，有助相關保育工作。

澳洲傳媒周二（29日）報道，懷昂太陽蘭多數在地表土壤下休眠，開花才見其蹤影，花朵呈深藍紫色，花期一般為每年9月至11月，天氣溫暖且陽光明媚。由於喪失棲息地，這種蘭花瀕臨滅絕，試驗可確保景觀工程、控制燃燒等工作不會對其造成損害，這亦是新省政府拯救物種計劃的一部分。

被選中的3隻西班牙獵犬經過特殊訓練，可以利用非凡嗅覺識別蘭花塊莖，而非依賴肉眼所見或其花香找出懷昂太陽蘭。這有助保護項目工作人員監測這種稀有蘭花種群數量，並發現以前不知道是重要生境的新地點，有效防止物種消失可能引起的連鎖反應。

中央海岸是國際公認的生物多樣性熱點。當地委員會表示，該試驗實行一年多以來，非常成功，不僅可全年調查，提高了管理和保護瀕危蘭花棲息地的能力，而且還為未來探測其他物種開闢一條新道路，可能會徹底改變新省對瀕危物種的監測和保護方式。