美財長稱美若維持現有關稅　中國或很快失1000萬職位

美國財長貝森特周二（29日）再談關稅戰，認為如果美國維持對中國徵收145%的關稅，中國可能很快失去1,000萬個工作職位，即使美國略為降低關稅，中國亦可能失去500萬個就業崗位。

貝森特在白宮舉行記者會，未有交代美中是否正進行貿易談判，指他不想糾結誰與誰談判，但指美國是貿易逆差國，中國輸美商品是美國賣給他們的5倍，因此中國有責任取消對美的高額關稅，對中方而言亦是不能持續。

貝森特又指，美國即將與印度達成貿易協議，同南韓的協議框架亦逐漸見雛形，並與日本進行了實質談判。由於南韓6月3日將舉行下屆總統大選，日本也將在7月舉行參議院議員選舉，被問及是否可能因為政治日程影響協商進度，貝森特表示，韓日政府都希望能在選舉前談好協商架構，以證明現任政府在與美國的協商順利進行，可以確認韓日政府希望在解決協商問題後再投入選舉的意志。

貝森特指歐洲若要與美國達成協議，需要降低對美國大型科技公司徵收的數碼稅。對於特朗普的關稅措施引發市場動盪，貝森特指，不確定性將會縮小，當達成協議就會帶來確定性，並指個人投資者都信任美國總統特朗普。