美商務部長訪亞利桑那廠　強調台積電對美投資重要性

美國總統特朗普上任百日之際，商務部長盧特尼克周二（29日）到訪台灣晶圓代工大廠台積電位於亞利桑那州的廠房。美國商務部表示，這凸顯特朗普政府對強化美國製造業黃金時代的承諾。台積電董事長魏哲家則指，亞利桑那第三座晶圓廠近期動土，將把更先進的半導體產能帶到美國。

台積電表示，TSMC Arizona執行長王英郎及總經理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）接待盧特尼克，亞利桑那州第一座先進晶圓廠已大量生產美國最先進的半導體，第二座晶圓廠的建設亦已完成。魏哲家歡迎盧特尼克造訪台積電亞利桑那廠，並向他展示目前營運進展。盧特尼克強調台積電對美投資的重要性，此行為了慶祝美國製造業回歸。

美國商務部指出，特朗普上任百日內，該部門與全球產業領袖合作，加速對美國產品製造的投資，包括鋁材、半導體等，透過投資加速計劃已可見顯著進展，台積電亞利桑那第三廠就是例子。這項擴建計劃將生產尖端晶片，推動美國人工智能、資料中心及智能手機產業發展，台積電的美國客戶樂見相關進展。