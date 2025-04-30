王毅晤巴西外長倡抵制單邊霸凌　就美關稅發5連問

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（29日）在巴西里約熱內盧會見巴西外長維埃拉，表示兩國應堅守多邊主義，抵制單邊霸凌，維護自由貿易，反對保護主義，不能允許弱肉強食的叢林法則肆虐。王毅提到當前世界關注以巴衝突，應爭取安理會形成新共識，推動實現全面持久停火，釋放被扣押人員，重回「兩國方案」解決問題。王毅同日出席金磚正式成員和夥伴國外長會時，面對美國在全球揮舞關稅大棒發出5連問，認為時代不容倒退，公道自在人心。

雙方重點就以巴衝突交換意見，王毅指中國擔任本月輪值主席後，積極推動安理會採取行動，主持通過了本輪以巴衝突以來第一份安理會決議，但這只是第一步。他強調，決不能允許戰火重燃，否則將造成更大人道主義災難。巴西贊同中方立場，首先應爭取延長臨時停火，最終通過「兩國方案」實現以巴和平共處。巴方期待中方發揮影響力和領導作用，願與中方密切配合，推動安理會採取新行動，發出一致明確聲音。

王毅另表示，中方將全力支持巴西金磚輪值主席國工作，做大做強「大金磚合作」，發出更強力聲音，維護全球南方國家正當權益。中方願與巴西深化戰略互信和溝通協作，努力打造更緊密團結、更成熟堅韌、更務實高效的中巴全面戰略夥伴關係。雙方亦就中國與拉美合作交換意見，願推動即將舉行的中拉論壇第四屆部長級會議取得豐碩成果，助力中拉命運共同體建設。

王毅在金磚正式成員和夥伴國外長會上指出，解決世界上問題的出路在於維護與實踐多邊主義，各國面對美國加關稅的行為都作出選擇。他質問各國是否允許世界重回弱肉強食的叢林？是否認可一國私利凌駕各國公益？是否放任國際規則被無視？難道妥協退讓可獨善其身？是否接受唯我獨尊的單極霸權？他強調，中國對貿易戰的回答清晰而堅定，如執意要打，中方奉陪到底；如準備要談，就要平等尊重。