特朗普百日施政　競選承諾部分兌現

美國總統特朗普周二（29日）上任100天，白宮發言人萊維特指特朗普已兌現數百項競選承諾，並已實現最重要的兩個競選目標，即邊境安全和通脹正在結束。美媒整理認為，特朗普的競選承諾只有部分兌現，而代價是挑戰國家的三權分立制度，部分重大改革恐難實施和維持。以下是特朗普部分承諾兌現情況：

●上任首天對加拿大、墨西哥和中國徵收關稅：進行中

特朗普上任首天僅啟動貿易調查，2月向加拿大和墨西哥徵收25%關稅，後予暫緩；對中國商品徵收關稅引發貿易戰。

●史上最大減稅：進行中

共和黨人起草法案延長減稅，但因成本高昂未達共識。

●關閉教育部：進行中

教育部裁員近半；特朗普指示關閉教育部，料難獲國會通過。

●禁止跨性別人士參加女性運動：兌現

特朗普2月簽署相應命令，並以可能違反民權法對學校施壓。

●停止打擊加密貨幣：兌現

證券交易委員會撤銷起訴加密貨幣公司，司法部解散相應團隊。

●特赦衝擊國會山莊示威者：兌現

特朗普上任首天特赦逾1,000人，撤銷數百指控，對囚犯減刑。

●24小時內結束俄烏戰爭：未兌現

俄烏戰爭持續，美國特使威特科夫斡旋停火。

●剝奪出生公民權：部分兌現

特朗普簽令剝奪非法移民在美出生子女公民權，聯邦法官頒令暫禁。

●上任首天大規模驅逐非法移民：未兌現、進行中

打擊非法移民受到法院阻撓，資金和人員短缺導致驅逐速度和規模不足。

●降低食品價格：未兌現

3月消費物價指數按年升2.4%，特朗普實施關稅可能導致價格飆升。