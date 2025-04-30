傳華促藥企研減依賴美產品　防脫鈎威脅醫療供應鏈

美媒周二（29日）引述消息報道，中國國家藥品監督管理局今年初在美國總統特朗普就職後不久，已指示國有藥企研究如何減少依賴進口美國醫藥用品和原材料，避免一旦美國「脫鈎」威脅國內醫療供應鏈。

知情人士透露，中國藥監局將上述指示下達給國有藥企高層，要求他們評估替代美製醫療產品的可行性，至少兩間中國國有製藥企業已完成對美國敞口的評估。被列入替代清單的產品包括用於生產藥品的原料和輔料、實驗室設備及檢測試劑等，這些產品可通過國內生產或從日本等其他國家進口代替。此外，中國國家衞生健康委員會也指示部分國內重點醫院，研究可否用國產或其他國家的醫療產品來替代目前使用的美製進口產品。由於需時檢視替代品質素、安全程度等，所以中方不會即時採取行動。

內媒周二報道，特朗普政府關稅政策造成的供應鏈中斷或出現轉機，有日用品公司已收到美國客戶承擔關稅的發貨通知，價格仍按照美國此次加徵關稅前的價格。另有報道指出，一個「沒有中國製造」的美國普通家庭有多難，顯示很多家品電器都是華製，甚至連美國慶祝國慶日的煙花也高度依賴中國。業界擔憂，如特朗普不立即取消關稅，他們將錯過為明年下訂單的機會，明年美國建國250周年慶典的煙花產品不知還能從何處來。