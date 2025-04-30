特朗普密歇根集會　吹噓重大經濟勝利

特美國總統朗普上任100天，周二（29日）到密歇根州出席集會，吹噓自己一系列重大經濟政策取得勝利，又指摘民主黨人阻撓施政。參議院民主黨人同日發表多場演講，指摘特朗普施政百日帶來混亂。

特朗普向支持者展示打擊非法移民的影片，形容自己首個任期內，美國擁有史上最偉大的經濟，如今做得更好。他不點名批評聯儲局主席鮑威爾工作表現不佳，並預告會在未來數周至數月內通過史上最大的減稅法案，包括取消貼士稅、取消社會安全稅、取消加班稅。

特朗普強調，通過對中國徵收關稅，美國將結束世界歷史上最大的就業盜竊，指摘中國從美國搶走大量就業機會，並認為美國即將與中國達成貿易協議，將達成公平交易。演說期間，特朗普猛烈抨擊民主黨的激進左翼人士，又重提自己對民主黨前總統拜登的各個綽號。

集會前，特朗普到密歇根州塞爾弗里奇空中國民警衞軍基地發表講話，表明將支持創紀錄1萬億美元（約7.8萬億港元）的國防投資，提到基地將接收21架波音F15X戰機。出席活動的民主黨籍州長惠特默形容是兩黨共同重大勝利，將保障就業。