華促對美開展新冠溯源調查　批抗疫不力兼推責

國務院新聞辦公室周三（30日）發布《關於新冠疫情防控與病毒溯源的中方行動和立場》白皮書，批評美國面對自身抗疫不力的現實，不僅不反思醒悟，還「甩鍋」推責、轉移視線，將新冠病毒溯源政治化。白皮書指出，大量證據提示美國發生新冠疫情早於其官方公布時間，也早於中國疫情爆發，應對美國開展全面深入的新冠病毒溯源調查。

白皮書除前言、結束語外共分為三個部分，分別是為新冠病毒溯源貢獻中國智慧、為全球抗疫貢獻中國力量、美國在新冠疫情大流行中劣迹斑斑。白皮書提到，中國持續投入大量資源支持本國科學家與國際同行開展新冠病毒溯源研究，率先開展臨床流行病學、動物宿主追蹤等關鍵領域溯源研究，配合支持世界衞生組織聯合溯源研究，並多次邀請世衞專家組赴華。《世衞組織召集的SARS-CoV-2全球溯源研究：中國部分——世衞組織－中國聯合研究報告》等研究排除了武漢作為新冠病毒自然起源地的可能性，認為「武漢實驗室洩漏病毒途徑」極不可能。

白皮書指摘，美方將新冠病毒溯源政治化，嚴重破壞團結應對全球疫情的國際努力，給全球公共衞生治理造成障礙。白皮書提出對美開展新冠溯源調查，要求美方盡快回應國際社會合理關切，給世界人民一個負責任交代。白皮書表示，傳染病是人類共同敵人，任何將科學抗擊傳染病行動政治化，甚至編造虛假訊息攻擊他國以謀取自身利益的做法，必會危害包括其本國人民在內的全人類健康福祉。中方將繼續與各國攜手，繼續促進全球公共衞生發展和治理，為防範未來可能出現的新發傳染病作出更積極努力和貢獻。