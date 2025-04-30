美韓將舉行工作磋商　溝通關稅具體爭議點

南韓產業通商資源部周三（4月30日）宣布，南韓通商政策局局長張成吉將於當地周三至周四（5月1日）在美國華盛頓與美國貿易代表辦公室進行工作層級磋商，討論關稅問題。

產業部指，張成吉率領的代表團將與美國貿易代表辦公室舉行工作磋商，進行技術性討論，在正式啟動關稅談判前溝通協調具體爭議點。產業部計劃透過今次會面成立專門負責美國關稅措施的工作小組，制訂具體協商日程。

美國財長貝森特早前指南韓希望在總統選舉前敲定貿易磋商基本框架，南韓企劃財政部周三否認說法，重申韓方無意急於推進磋商，韓方在美韓「2+2」貿易磋商中表明雙方有必要考慮南韓政局、與國會溝通等因素，從未表達過希望在總統選舉前達成磋商基本框架的意向。

另一邊廂，日本執政自民黨政調會長小野寺五典與前選對委員長小泉進次郎周一（28日）在華盛頓參加智庫活動，對特朗普政府的關稅措施表示擔憂，強調日本通過對美投資為美國的經濟和就業做出了貢獻，並主張擴大安全保障層面合作的重要性。小野寺五典指出，亞洲國家當前對美國關稅感到不安，一些國家可能會疏遠美國，向中國靠攏。小泉進次郎則稱，今次是以關稅為契機再次認識日美密切經濟與安保關係的機會。他指出，日本可以負責製造維修美國艦艇和軍民兩用船隻，對美國造船業進行直接投資。