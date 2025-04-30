全球最大裝載量汽車運輸船出口首航　從江蘇赴巴西

中國自主製造、已投入營運的全球最大裝載量汽車運輸船比亞迪深圳號，周日（27日）晚開啟出口首航，搭載逾7,000輛比亞迪新能源汽車從江蘇太倉港出發，前往巴西伊塔雅伊港（Port of Itajaí），航程料需時30多天。

深圳號是由招商局旗下船廠建造、配置9,200個標準裝載車位的新能源汽車運輸船，是比亞迪第4艘專業新能源汽車運輸船，前3艘均為中國製造。專家認為，深圳號啟航折射中國「國車自運」時代正加速到來，海運成本很大程度上影響終端售價，自造自營船隊可讓中國車企擁有更多話語權和自主權。數據顯示，目前全球700多艘從事汽車遠洋海運的專業船隻主要被歐日韓企業控制，國內汽車運輸船運力僅佔全球的2.63%，中國汽車跨洋運力和汽車出口能力仍不匹配。

另外，中國南方最大航運樞紐廣東廣州港周二（29日）開通首條直達秘魯錢凱港的航線，計劃投入11艘船舶營運，平均每7天有一艘船從廣州出發，只需30天左右就到錢凱港。內媒指出，這將降低約20%物流成本，並促進與拉丁美洲的貿易往來。