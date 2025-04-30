特朗普認或受普京利用　關稅將由中國承擔

美國廣播公司周二（29日）播出總統特朗普的專訪，特朗普強調打擊非法移民政策有效，試圖安撫對經濟感到焦慮的美國人，認為關稅將由中國承擔，並承認自己可能在烏克蘭和談上受到俄羅斯總統普京利用。

對於部分選民因關稅導致生活成本上升，而對票投特朗普感到後悔，特朗普強調關稅一直在其政綱，認為美國受到中國欺壓，關稅是對方應得。特朗普強調任內汽油和食品雜貨價格下降，並把雞蛋價格高企歸咎前總統拜登所致。

特朗普認為，減少南部非法越境問題的措施似乎有效，同意壞人應該得到正當驅逐程序，但如果對方非法進入美國就有不同標準，並認同要謹慎處理。他強調自己動用行政權力施政，是為治愈曾經衰敗的美國，又指美國曾有一個極其無能的領導人，受到全世界嘲笑，根本不應該任職。

特朗普仍相信普京有意停戰，並強調若非自己擔任美國總統，普京就會親自接管整個烏克蘭。特朗普提到自己首屆任期結束時，俄烏衝突不可能發生，到拜登接任總統後卻爆發衝突，顯然代表拜登處理不佳。特朗普不認同政府效率部裁員太過分，強調裁員節省數十億美元。

專訪期間，特朗普多次指摘拜登無能，不應獲准查看高度機密，並否認用總統權力報復對方，強調自己才是受害者。對於加拿大大選視特朗普威脅為關鍵議題，特朗普稱是他們的特權。他又否認自己擔任總統期間，美國聲譽受到損害，反指聲譽已經大幅上升，重新成為受人尊敬的國家。