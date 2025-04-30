被免去納粹大屠殺紀念館委員　任德龍批政治決定

美國時任總統拜登今年1月任命時任副總統賀錦麗的丈夫任德龍為華盛頓納粹大屠殺紀念館委員會成員，任期5年。任德龍周二（29日）在社交平台證實，他已被免去納粹大屠殺紀念館委員會職務，直指這是政治決定。

任德龍表示，收到通知自己已被美國大屠殺紀念委員會除名。他指任何引發分裂的政治決定都無法動搖他對納粹大屠殺紀念和教育，以及打擊仇恨和反猶太主義的承諾，未來會繼續發聲，打擊一切形式的仇恨。他強調，納粹大屠殺紀念和教育絕不應被政治化，變成一個分裂議題是危險的，而且有損納粹屠殺600萬猶太人的記憶，違背建設納粹大屠殺紀念館的初衷。

美媒報道指，除任德龍外，前白宮幕僚長克雷恩（Ron Klain）、前白宮顧問佩雷斯（Tom Perez）、前第一夫人吉爾的顧問伯納爾（Anthony Bernal）、前總統奧巴馬的國家安全顧問賴斯（Susan Rice）亦在委員會解職名單中。白宮發言人萊維特表示，總統特朗普的目標是用更加支持以色列的人取代被解職的董事會成員，不僅能夠繼續緬懷納粹大屠殺中的遇難者，而且也是以色列的堅定支持者。