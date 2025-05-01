一日昭和高中體驗活動　為外國動漫迷解癮

不少日本動畫以高中為背景，令動漫迷非常嚮往二次元的日本校園日常生活。有日本活動策劃公司近期推出一日高中體驗活動，讓外國遊客付費嘗試摘去動畫濾鏡後的真實日本高中生活解癮。

英國媒體周三（4月30日）報道，遊客只要支付約3.5萬日圓（約1,897港元）費用，就能在早上10時半到校報到及換上經典日本校服，接連開始入學典禮、早晨班會、日常值日、書法和歷史課、烹製午餐、運動會、地震演習、打掃教室，期間要聽班主任在教室授課，在體育課上玩拔河或把豆袋扔到網筐，最後更有畢業典禮頒發紀念證書。

活動活用千葉縣的鄉村廢校變成舊時昭和時代高中，從入學到畢業共歷時6小時，壓軸的清掃時間更有不良少年闖入教室，用竹刀威脅同學的戲劇演出。自去年2月開始，該活動已吸引約250人參加，其中9成以上為訪日外國人，日媒認為這表明傳統觀光行程漸漸失去吸引力，深度體驗成為趨勢。

有29歲美國紐約男動漫迷兼軟件工程師偕妻參加體驗活動時，自我演繹成把黑色制服外套瀟灑披肩、腳搭課桌上的黑道少年，感到非常滿足。校內書包、運動服等都當紀念品買回家，遊客最後更可選擇在校園內或溫泉旅館露營過夜。