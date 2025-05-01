美烏協議關鍵內容一覽　不包含債務義務

美國和烏克蘭周三（4月30日）簽署協議共同創建烏克蘭重建投資基金，以下為烏克蘭公布的協議主要條款內容：

●資源所有權與控制權：全部所有權和控制權依舊歸屬於烏克蘭。烏克蘭領土和領海內的所有資源均為烏克蘭所有，烏克蘭政府有權自主決定資源開採地點，協議明確規定地下礦產歸烏克蘭所有。

●平等夥伴關係：基金設立比例為50:50，烏克蘭與美國將共同管理該基金，雙方均無主導投票權，體現兩國間的平等夥伴關係。

●國家財產保護：協議未涉及私有化進程或國有企業管理的變動，國有企業將繼續歸烏克蘭所有，例如烏克蘭石油和烏克蘭能源等公司仍保持國有性質。

●無債務負擔：協議未提及烏克蘭對美國的債務義務，將透過平等合作與投資提升兩國經濟潛力。

●基金資金來源：基金將完全由新許可證收入填充，涵蓋關鍵材料及石油天然氣領域項目新許可證資金的50%，將在基金成立後納入預算。已在進行的項目收入或預算收入不包含在該基金內。

●立法變動適度：基金運作僅需對預算法進行修改，協議本身需獲得烏克蘭國會批准。

●美國協助吸引投資與技術：基金由美國政府透過美國國際開發金融公司（DFC）提供支持，協助吸引來自美國、歐盟及其他支持烏克蘭對抗俄羅斯的國家之基金和公司投資與技術。技術轉移和開發是協議的重要組成部分。

●稅收保障：基金的收入和捐款在美國和烏克蘭均不徵稅，以確保投資獲得最大收益。美國向該基金提供資金，除直接資金外，還可能提供新的援助，例如為烏克蘭提供防空系統。烏克蘭則透過新區域新許可證新租金貢獻50%國家預算收入，若有必要，還可在此基礎金額之外額外資金。