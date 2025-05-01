戰機喀什米爾實控線對峙　印度禁巴基斯坦飛機入領空

印度和巴基斯坦在喀什米爾實控線沿線的對峙升級，巴基斯坦軍方周二（4月29日）深夜至周三凌晨，巴基斯坦空軍監測到印度陣風戰機在印控喀什米爾地區空域升空巡邏，巴基斯坦戰機緊急升空採取行動，印軍戰機隨後撤離。周三深夜，印度政府宣布即日起禁止所有巴基斯坦飛機飛入印度領空，直至5月23日。

巴基斯坦軍方官員表示，雷達監測到印度空軍4架陣風戰機從印控喀什米爾附近的空軍基地起飛，在印巴實控線附近進行夜間巡邏。巴基斯坦空軍迅速發現印度戰機，派出戰機回應，兩軍戰機在實控線空域對峙，雙方戰機均未越過實控線，印度戰機後來撤離。巴基斯坦軍事觀察媒體指出，該國空軍派出最先進的殲-10C戰機攔截印度陣風戰機編隊，這可能是巴基斯坦殲-10C與印度陣風戰機的首次公開對峙。

報道指出，如果從實控線向巴基斯坦首都伊斯蘭堡方向飛行，陣風戰機最高時速下僅需約3.5分鐘即可抵達。

另外，巴基斯坦周二指在喀什米爾地區擊落了一架入侵巴方領空的印度無人機。巴基斯坦當局周三起對所有機場高度戒備，大幅加強安全和監視措施。措施是預防性的，從而確保地區緊張局勢下的國家領空安全。另外，巴基斯坦國際航空公司因安全理由取消了所有來往吉爾吉特、斯卡都和巴控喀什米爾其他北部地區的民航航班。

另一邊廂，印度政府公布禁止巴基斯坦飛機使用印度領空，禁令適用於在巴基斯坦註冊或由巴基斯坦實體營運的所有飛機，包括軍機，涵蓋印度所有領空區域。此前，巴基斯坦已於上周四（4月24日）起禁止印度航空公司、包機業者和在印度註冊的私人飛機飛入巴基斯坦領空。