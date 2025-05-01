美軍F35B戰機緊急著陸　滯留日本高知機場逾月

美國海軍陸戰隊一架F35B隱形戰機早前在日本高知縣緊急著陸，但停留在高知機場逾一個月仍未移走。防衞省中國四國防衞局周三（4月30日）指情況罕見，專家認為駐日美軍有必要公布原因。

黃金周長假首日的上周六（4月26日），客機在高知機場頻繁升降，F35B仍留在停機坪一角，附近支起大型帳篷。美國海軍陸戰隊第1航空聯隊表示，F35B於3月25日下午訓練期間因出現警告提示，為防意外發生而預防性著陸。為了返回山口縣岩國海軍陸戰隊航空站，F35B正更換和維修零部件，但沒有透露詳細原因、作業情況及離開日期。高知縣知事濱田省司認為，事件令縣民感到不安，希望盡快消除異常狀況。

中京大學教授佐道明廣指出，防衞關係上美方拒絕向日方公開資訊已成為常態。他認為，F35B可能因嚴重故障而維修需時，但希望美方能公布原因和安全措施，努力消除民眾不安。2022至24年共發生23宗美國軍機在日本民用機場預防性著陸事件，最長紀錄是去年11月一架美國海軍CMV22運輸機在鹿兒島機場停留24天。