華批產能過剩指控不實　促世貿成員反對美霸凌

世界貿易組織周二（4月29日）舉行補貼與反補貼措施委員會會議，中國代表全面駁斥美國等個別成員就「產能過剩」對中國提出的不實指責，譴責美國對等關稅和歧視性補貼政策嚴重破壞世貿組織規則，呼籲成員團結合作，反對單邊貿易組織為世界主義的保護主義。

中方表示，「產能過剩」不存在統一公認的判斷標準或計算方法，供需不平衡是常態、絕對的。美國的晶片、飛機、大豆，德國和日本的汽車都大量出口，美國等成員炒作「產能過剩」違反市場經濟法則和全球化邏輯，本質是擔心自己的競爭力和市場佔有率，以「產能過剩」為藉口製造焦慮，抹黑打壓中國，為自身採取單邊主義、保護主義措施尋找拙劣的藉口。中方強調，中國產業發展和中國產品競爭優勢並非補貼的結果，而是源自於不斷技術創新、協同發展。

中方批評美國對等關稅擾亂全球貿易，損害發展中成員利益，中國則是全球貿易成長穩定器，始終堅定站在發展中成員一邊。同時，中方嚴正批評美國《晶片與科學法》等相關歧視性補貼及對等關稅扭曲市場、奉行「雙標」、破壞世貿組織規則，背離市場經濟規律，嚴重擾亂國際貿易投資正常秩序。中方呼籲成員加強合作，反對美單邊霸凌行徑，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制。