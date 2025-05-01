教宗喪禮會面　澤連斯基促特朗普加強對普京施壓

美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基上周六（4月26日）在梵蒂岡聖伯多祿大教堂出席已故教宗方濟各的喪禮時，曾短暫會面15分鐘。美媒周三（4月30日）披露，會面並非事先安排，澤連斯基當時要求特朗普加大對俄羅斯總統普京施壓，並表明烏方不會承認克里米亞屬於俄羅斯。

知情人士透露，在喪禮前，澤連斯基接收到特朗普準備好會面的信號，但由於2月28日在白宮的公開爭執，烏方幕僚都十分緊張，不知會面是否好主意。原本設想是二人嘗試在喪禮後見面，沒有定案，但他們入教堂後碰面，並到一旁單獨會談。

澤連斯基告訴特朗普，除非施加更多壓力，否則普京不會讓步，特朗普認同可能不得不改變對待普京的方式。澤連斯基也敦促特朗普重新提出無條件停火作為和平談判的起點，特朗普似乎也同意這點。澤連斯基還重申，不會承認克里米亞屬於俄羅斯，特朗普則明確表示沒有要求烏方這樣做，計劃是要求獲得美國承認，不是烏克蘭。澤連斯基強調不怕作出讓步來結束戰爭，但需要得到足夠強大的安全保障，而特朗普要求澤連斯基盡快簽署美烏礦產協議。