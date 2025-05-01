李在明涉違公職選舉法二審無罪　最高法院發還重審

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁兼總統候選人李在明涉嫌違反《公職選舉法》，去年一審裁定他的虛假陳述罪名成立，今年3月二審推翻一審判決改判無罪，檢方上訴。南韓最高法院周四（5月1日）決定把案件發還二審法院重審，這令李在明的參選總統前景未明。

案情指，李在明涉於2021年12月競選總統期間受訪謊稱不認識城南城市開發公社第一開發處處長金文基。金文基在城南市一個地產開發項目腐敗案接受調查期間死亡，涉案地產項目推進期間，正是由李在明出任城南市市長。李在明亦被指於2021年10月國會對京畿道政府審查中，就另一個房地產開發項目所涉用地規劃問題作虛假陳述。

首爾中央地方法院去年11月一審裁定李在明虛假陳述罪名成立，違反《公職選舉法》，判處一年有期徒刑，緩刑兩年。首爾高等法院今年3月二審推翻一審判決，宣判李在明無罪。《公職選舉法》規定，如果總統候選人被判罰款100萬韓圜（約5,433港元）以上或有期徒刑，將自動喪失議員資格，並在10年內喪失被選舉權。最高法院決定發還案件重審，勢令李在明參加總統選舉之路再添波折。