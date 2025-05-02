【東方日報世界視線】非洲政變浪接浪　西方操控心不死

薩赫勒地區的布基納法索、馬里及尼日爾，是最令西方既得利益國家及其資本集團感到困擾的非洲國家。它們近年先後透過政變，推翻過去被西方收買及拉攏的貪污政權，並且拒絕繼續和西方國家合作，開始收回西方集團對黃金、鈾、油氣等的開採權，更驅逐進駐當地的法國、美國、德國軍事據點。

這3個非洲國家，過去均受到與法國、美國關係曖昧的恐怖主義組織襲擊及佔據，嚴重威脅其國家安全、經濟發展及人民生計。而這些恐怖主義組織的存在，亦成為法國、美國繼續駐軍「反恐」的藉口，但多年來根本沒有反恐。不過，西方主流傳媒卻批評這3個國家的軍政府獨裁，要它們恢復過去和西方同流合污的「民主政府」，不能毀約收回採礦權；同時嚴厲批評它們和俄羅斯、中國合作，挑戰西方國家建立的「基於規則的國際秩序」。

西方對這3個非洲國家的威脅，不單止來自媒體。布基納法索上月粉碎了新一輪政變，根據該國政府公布，近期的多次試圖政變，都有西方政府的影子，而今次政變並非單純的行刺其領導人、過渡總統查奧爾（Ibrahim Traore），而是一個極有計劃及組織的行動。

布國政府高層表示，他們早在幾個月前就收到境外消息，發現多次不尋常的匯款，被收買的涉及軍方一些前朝及現今的重要官員，而涉嫌操控的是西方政經力量，除了計劃攻佔總統府、壓倒抵抗力量及宣布成立新領導層，更嚴重的是，境外及境內的顛覆勢力會全面配合，製造社會及經濟混亂，這就足以摧毀查奧爾的聲譽，向馬里、尼日爾顯示西方國家同樣有能力推倒其政權，並警告薩赫勒地區的民眾，若不順從西方的安排，將要付出慘痛代價，最終或會導致西方安排「國際部隊」進駐。

據悉，策動政變的指揮中心位於科特迪瓦，該國與法國及親西方的「西非國家經濟共同體」關係密切，布基納法索前朝的重量級人物則在地操控，影響力遍及布國軍隊、退伍要員、宗教及部族領袖，不能用政治理念說服的，就會用錢收買。事實上，今次政變是一個嚴重警號：西方消滅非洲自主力量的心不死。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻