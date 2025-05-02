美日完成第2輪關稅談判　未有共識

日本經濟再生擔當相赤澤亮正再次率團到交國首都華盛頓，周四（1日）與美國財長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾進行第二輪關稅談判。赤澤亮正會後指今輪談判取得進展，日方呼籲美方徹底取消包括汽車關稅在內的所有關稅措施，美日將於本月中旬舉行第3輪部長級談判。在準備過程中，日本政府會認真檢視談判底牌，包括重新檢視非關稅壁壘、擴大農產品進口等。日本首相石破茂承認，雙方目前未有共識，但討論非常積極和建設性。

今輪談判歷時約2小時，赤澤亮正在會上強烈呼籲美方審視現行關稅措施，並強調關稅開始影響日本本土汽車生產等產業，雙方討論了擴大兩國貿易、非關稅措施，以及經濟和安全領域的合作，沒有提及匯率問題。

赤澤亮正見記者時表示，與美方進行了非常深入、坦誠及具建設性的討論，取得進展，以便盡快達成對日美雙方都有利的協議。他補充，目前談判的是一攬子協議，只有所有事項都達成共識才能達成協議。被問及汽車和農業領域的談判情況時，他表示這些都是極其重要的經濟領域，日本無意進行有損國家利益的談判，「該保護的就保護，該說的就說」。

赤澤亮正指，促進日本投資也會為美國經濟帶來好處，例如創造就業機會，美日周六（3日）起會在工作層面進行密集討論，可能就每個談判議題展開具體討論，而下一輪部長級談判預計本月中旬舉行，美方似乎希望盡快結束談判。一位參與談判的人士透露，今次會談進行了深入討論，有望於6月由兩國領導人達成協議。美國的未來談判重點將包括要求日本擴大美國汽車、農產品等進口，消除非關稅壁壘，在半導體和造船等領域進行經濟和安全合作。

在東京，石破茂指已收到赤澤亮正匯報談判情況，目前不能透露具體內容，但雙方進行具建設性的深入討論。