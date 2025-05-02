美國商會促為小企業豁免關稅　白宮拒絕

美國商會周四（1日）表示，已去函美國政府要求為小型進口企業提供關稅豁免，以避免這些企業受到無法彌補的傷害。白宮副幕僚長米勒（Stephan Miller）同日稍後指，特朗普政府對小型企業的關稅緩解方法就是推動稅務減免，等同拒絕商會要求。

美國商會在信中寫道，考慮到近期關稅對美國經濟帶來的負面影響，快速並成功完成與貿易夥伴的談判、從而撤銷美國今年以來加徵的關稅，是非常關鍵的。商會要求美國政府立即採取行動拯救美國小企業，避免美國經濟陷入衰退。

美國商會提出3項具體要求，第一是對所有小型進口商自動豁免關稅；第二是對所有在美國無法生產或不易獲得的產品提供關稅豁免；第三，為能夠證明關稅對就業構成風險的公司建立申請豁免流程。信中提到，咖啡、香蕉、可可、某些礦物等產品，以及許多客製化的工業原料在美國不易取得，對這些產品加徵關稅只會為小企業和消費者帶來物價上漲。

米勒在白宮舉行記者會時說，特朗普政府對小型企業的關稅緩解，就是史上最大規模的減稅，並重申只要企業回到美國生產，便不會被徵稅。