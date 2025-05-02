華府引外敵法驅逐委國非法移民　德州法院裁定違法

美國總統特朗普引用1798年戰時《外國敵人法》快速驅逐與委內瑞拉幫派有關的非法移民，德州聯邦地方法院法官羅德里格斯（Fernando Rodriguez）周四（1日）裁定華府引用《外國敵人法》驅逐部分委內瑞拉移民是超出該法範圍，屬於違法，永久禁止聯邦政府驅逐以該法拘留的委內瑞拉人。

這項政策此前已受多宗法律挑戰，多個州份的法官頒布臨時禁制令，阻止華府根據《外國敵人法》驅逐法院轄區內被拘留的移民。羅德里格斯是首位徹底駁回引用《外國敵人法》的法官，他認為委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」的行為不構成入侵或掠奪性入侵美國，所以《外國敵人法》並不適用。白宮副發言人德賽（Kush Desai）回應時強調，總統特朗普贏得選舉，賦予他驅逐非法移民恐怖分子的權力，政府相信最終會取得勝利。

另一邊廂，國土安全部今年2月剝奪30萬名委內瑞拉移民臨時保護身份，被地區法院頒布臨時禁制令，聯邦司法部周四上訴至最高法院，要求暫緩禁令。司法部批評地方法院的臨時禁制令，導致國土安全部長諾姆必須允許數十萬名委內瑞拉公民留在美國，即使她有理由認定此舉違背國家利益。司法部認為禁制令是下級法院從行政部門手中奪走國家移民政策的控制權，無限期地拖延了移民政策領域的敏感決定。