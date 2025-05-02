多地再爆反特朗普示威　不滿百日施政

美國全國多地周四（1日）趁五一勞工節舉行反對總統特朗普示威，數以千計人士抗議他上任百天以來施政側重億萬富翁並打擊勞工，同時剝奪移民及學生行言論自由，其他訴求包括解放巴勒斯坦等。全國示威大致和平，賓夕凡尼亞州費城警方以堵塞高速公路為由拘捕70名示威者。

示威在洛杉磯、紐約、丹佛、芝加哥和華盛頓等多座城市舉行。紐約聯合廣場有社運人士發表演講，指摘特朗普讓窮人及工人階級忘記真正敵人，敵人不是校園國際學生，不是無證工人，而是整個種族主義、性別歧視、反工人、恐同、仇外及恐跨性別制度。約150人隊伍從聯合廣場遊行至紐約公共圖書館，沿途舉起巴勒斯坦國旗及標語，要求停止驅逐移民。民主黨籍佛蒙特州聯邦參議員桑德斯在費城向數千人發表演說，誓言要告訴貪婪寡頭，國家屬於人民，而非億萬富翁。

多地示威以「50501」，即「50場抗議，50個州，1場運動」為口號，號召示威獨立義工組織強調要維護憲法及終止行政權力過度擴張，並指摘特朗普及其富豪同黨正試圖在工資、福利及尊嚴方面引發一場逐底競爭，人民應趁勞工節反擊，要求國家重視家庭而非財富、公立學校而非私人利潤、醫療保健而非對沖基金、繁榮而非自由市場政治。美國過去4個月至少爆發4場以「50501」為口號大型示威，矛頭全部指向特朗普。