2026財年國防預算　料1.01萬億美元

美國總統特朗普計劃周五（2日）向國會提交2026財年預算提案，美媒引述消息人士報道，國防開支預計將達到1.01萬億美元（約7.88萬億港元），是該國史上首次突破1萬億美元（約7.8萬億港元）關口，比起2025財年增加13%，佔本地生產總值（GDP）約3.2%。

國防預算預計將用於資助鐵穹導彈防禦項目、造船、核子現代化及邊境安全等，亦包括提高軍人薪資提3.8%。相較之下，非國防開支預算僅為5,570億美元（約4.3萬億港元），比起2025財年減少1,630億美元（約1.3萬億港元），減幅高達22.6%，受影響部門或機構包括環境保護署、能源部、內政部、住屋與城市發展部、教育部、國家衞生研究院、國家海洋及大氣總署等。

當預算提案公布後，國會議員將根據政府的資金優先事項，着手制訂2026財年撥款法案。特朗普早前曾形容全球威脅日益增加，須用心建設軍隊。防長海格塞斯上月亦在社交平台表示，儘管國防預算創歷史新高，將明智地把每一筆納稅人金錢用於戰備工作。