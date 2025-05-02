新建築材料可自我修復　有望製環保菌磚取代混凝土

研究人員將生物礦化菌絲體支架（右下），與由水凝膠和纖維素構成的其他生物材料比較。

近年，以蘑菇菌絲體為基底的絕緣材料、健康產品、可持續肉類替代品等相繼面世，這種根狀真菌結構似乎無處不在，未來甚至可能出現在家中牆上。美國蒙大拿州立大學的研究人員開發出一種由真菌和細菌製成、可自我修復的建築材料，有望製成「菌磚」，成為可持續的環保建築材料，取替混凝土等高碳排放建築材料。

美媒周三（4月30日）報道，科學家將能夠產生碳酸鈣的細菌，引入粗神經孢子菌真菌的菌絲體中，作為支架，讓其自行通過生物礦化過程，令原本黏稠、柔韌的菌絲體硬化成堅硬的骨狀結構。

研究團隊指出，類似的生物礦化建築材料活性通常只能維持幾天或幾周，相比之下，這種新材料至少可以使用一個月，未來甚至有機會延長到幾個月甚至幾年。團隊承認，新材料的強度和承重能力目前未能與混凝土相提並論，但認為還需5到10年時間就可用於單層建築等較小結構。

團隊表示，活的新建築材料就像磚牆內的血管一樣，靠自我修復維持生命，甚至可去除周圍環境污染物，並降低未來社區或太空基建成本，雖然還有很大改進空間，但這是邁向綠色建築的重要一步。相關研究已發表於《細胞報告物理科學》。