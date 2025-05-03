大選開始投票　首考驗黃循財領軍執政黨表現

新加坡大選周六（3日）迎來投票日，全國逾262萬名合資格選民將分別到1,240個票站投票，從當地時間早上8時開始，至晚上8時結束，大選結果將在投票結束不久後陸續公布。今次是總理黃循財就任以來首個國會選舉，外界關注執政人民行動黨在他領軍下的選舉表現，面對在野黨新挑戰，外界預計該黨仍繼續一黨獨大。

今次選舉會選出17個集選區和15個單選區的92名國會議員，共有來自11個政黨的204名候選人和2名無黨籍人士競逐。新一屆國會共有97個議席，馬林百列—布萊德嶺集選區人民行動黨5人團隊，因無對手而在上月23日提名日當天自動當選。逾1.7萬名已登記的海外選民可通過郵寄方式投票，或到設於北京、坎培拉、杜拜、香港、倫敦、紐約、三藩市、上海、東京及華盛頓特區的10個海外票站行使投票權。

投票結束後，選票將運到205個點票中心點票，選舉局料在投票結束後兩小時，即當晚10時左右陸續揭曉抽樣點票的結果，正式結果則大多會在午夜過後公布。當地媒體指出，榜鵝集選區和西海岸—裕廊西集選區等選情激烈，多個選區出現「三角戰」，淡濱尼集選區更是新加坡自1988年實行集選區制度以來首度有集選區在全國大選中爆發「四角戰」。