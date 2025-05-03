台立委團訪美曾談軍購　美稱台不會成關稅談判籌碼

台灣朝野政黨立法委員組成的訪問團周五（2日）結束訪美行程，訪問團對外表示，此行與美國國會議員及行政部門官員深入交流，並且「見到了該見的人」，美方在會談中特別表達了對於台灣防衞預算議題的關注。在關稅議題上，台灣被列為首輪最優先談判對象之一，談判本周持續進行，美方表示台灣不會成為美國跟其他國家談判的籌碼，更不會是交換對象。

此次訪美團由台立法院副院長江啟臣領軍，團員之一的王定宇向媒體透露，經過多方渠道確認，台灣確實是美方所稱的「First Four」成員之一，其他成員包括南韓、日本以及越南，被美國列為貿易談判的最優先順序，相關談判正積極進行中。他又指，訪問團也與美方討論軍售、灰色地帶的威脅等議題，美方官員說明了如何將戰略重心轉移到印太地區。江啟臣表示，已向美方傳達台灣業界聲音，表達希望美國能給予台灣支持的意願；又稱希望未來軍購金額可納入雙邊貿易額計算，這對改善台美貿易平衡有幫助。

台灣地區領導人賴清德周五到新北產業園區，傾聽業界心聲。他表示，台灣已就關稅問題與美國進行了首次談判，之後會持續進行。他強調，政府在未來談判中會堅守三個原則，即確保台灣利益、維護台灣產業發展空間，以及不犧牲任何一個行業。