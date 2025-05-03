華人支持工黨福利政策　有選民投小政黨

華人取態對周六（3日）的澳洲聯邦國會選舉舉足輕重，不少華人選民向媒體表態支持執政工黨，理由是工黨對華人更友好，且關注人民福祉，例如其醫療計劃，而自由黨所屬的保守派聯盟具反華傾向，試圖削減福利。也有澳洲選民對工黨和保守派聯盟均感失望，今屆選擇票投其他小政黨。

天津移民關先生支持工黨，認為自由黨提出的減稅等政策較難落地，而工黨對應措施更有的放矢，繼續選工黨也是為政策執行的穩定性。他認為工黨對華態度更大方、友好，自由黨黨魁達頓太強硬是沒必要，期望來屆政府把生活壓力降低。亦有華裔一家三口到悉尼票站投票，指選擇不會分裂國家的黨派。有華人選民稱支持工黨的醫療計劃，反對自由黨削減公共服務政策，更稱「如果達頓上台，我們這些長着亞洲臉的會遭殃，所以堅決不投」。

墨爾本選民麥克德莫特（Brittany McDermott）支持綠黨，批評工黨和自由黨政客只是背誦談話要點，而綠黨領袖拉特南手執筆記、政策細節和數據，令她印象深刻，並認為由少數派政府執政，並讓小政黨掌握話語權，似乎可以解決當下問題。昆士蘭省格魯姆選民米拉（Andrew Meara）過往支持保守派聯盟的昆士蘭自由國家黨（LNP），他不滿保守派候選人缺乏誠信，今屆決定支持獨立候選人霍爾特（Suzie Holt）。