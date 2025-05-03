工黨戰保守派聯盟　主要政綱一覽

澳洲聯邦國會選舉主要政黨政綱備受關注，以下是執政工黨和保守派聯盟的主要政綱：

●住房

工黨：首次置業人士只需付樓價5%首期；斥資100億澳元（約500億港元）建造10萬個新單位。

保守派聯盟：首次置業人士可從退休公積金提取最多5萬澳元（約25萬港元）作為首期；支付抵押貸款利息可扣稅；提供50億澳元（約250億港元）資助住房基礎設施。

●醫療

工黨：強化全民健康保險，包括每年投入85億澳元（約425億港元）補貼普通科門診；投入10億澳元（約50億港元）提供免費公共精神衞生服務；額外開設50家免費緊急護理診所。

保守派聯盟：投入85億澳元強化全民健康保險；為青少年心理健康服務提供4億澳元（約20億港元）；全民健康保險補貼心理課程數量從10個增至20個。

●經濟

工黨：為納稅人提供一次性1,000澳元（約5,000港元）工作相關費用減免；學生債務減少20%；選前通過降低最低邊際稅率立法。

保守派聯盟：取消工黨減稅政策；為年收入14.4萬澳元（約72萬港元）的納稅人提供最多1,200澳元（約6,000港元）扣稅；一年內令每公升燃料成本降低0.25澳元（約1.25港元）；透過凍結招聘和自然流失，將公共服務部門的職位減少4.1萬個，預計每年節省70億澳元（約350億港元）。

●能源

工黨：投入23億澳元（約115億港元）補貼太陽能家用電池；承諾延長家庭和小型企業能源費用退款；增加20億澳元（約100億港元）清潔能源技術資金，以實現以再生能源為主的電網。

保守派聯盟：降低天然氣和電力價格，迫使液化天然氣出口商出售天然氣至本地市場；減少新天然氣項目規程；加快延長伍德賽德液化天然氣工廠使用壽命；長遠計劃建造7座核電廠。

●國防

工黨：未額外投放國防資金；現行承諾在未來10年內增加500億澳元（約2,500億港元）軍費，從佔國內生產總值（GDP）2%提高到2.3%。

保守派聯盟：5年內投入210億澳元（約1,050億港元）國防資金；軍費5年內提高至佔GDP的2.5%，10年內佔GDP3%；投入30億澳元（約150億港元）額外購買聯合攻擊戰機。

●移民

工黨：未公布任何競選承諾。

保守派聯盟：永久居留計劃從每年接收18.5萬人，在兩年內削減至14萬人；每年淨移民人數減少10萬，公立大學取錄國際學生人數減少3萬人。