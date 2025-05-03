黨派對華態度緩和　謹慎應對中國軍事擴張

澳洲聯邦國會選舉歷來備受地緣政治影響，上屆選舉正值澳洲與中國關係緊張，華裔選民對時任總理兼自由黨黨魁莫里森不滿，促成工黨上台執政。分析認為，今屆選舉工黨和保守派聯盟對華外交基調緩和，對中國軍事擴張則仍然謹慎。

工黨和保守派聯盟均稱，希望盡可能讓中澳貿易關係進一步發展。貿易部長法雷爾去年期望，雙邊貿易額可從每年3,000億澳元（約1.5萬億港元）增至4,000億澳元（約2萬億港元）。保守派聯盟領袖達頓稱很樂意看到中澳貿易關係翻兩倍，又稱海外華人是澳洲不可分割的美好部分。不過，工黨和保守派聯盟均對中國在太平洋地區獲得安全據點持謹慎態度，強調澳洲必須繼續建立戰略和防務聯盟，以平衡中國日益增長的軍事力量，保護區內航行自由。

保守派聯盟批評工黨過於專注於穩定中澳關係，導致處理涉華問題時過於謹慎。達頓直言，澳洲情報機構和國防機構最擔心中國共產黨。總理兼工黨黨魁阿爾巴內塞拒絕形容中國是威脅，僅指對方是區內大國，正試圖擴大影響力，中澳關係錯綜複雜。儘管反對美國總統特朗普發起貿易戰，工黨仍表明不會加入任何由中國領導的反擊美國行動。