武契奇因突然胸痛　提前結束訪美

在美國佛羅里達州訪問的塞爾維亞總統武契奇上周六（3日）因突發健康問題，臨時決定縮短在美國的訪問行程，緊急返回塞爾維亞。

塞爾維亞廣播電視台報道，武契奇在美國當地時間上周五（2日）下午與美國眾議員坦尼、伊利諾伊州前州長布拉戈耶維奇以及塞爾維亞裔商界代表舉行一系列會晤後感到不適。咨詢醫生後，武契奇決定取消後續訪問計劃，立即返回塞爾維亞。

塞爾維亞國防部軍醫管理局局長、心臟病專家丁契奇向傳媒表示，武契奇目前健康狀況穩定，未來數日將繼續接受醫學觀察，難以全面恢復正常工作。丁契奇指，武契奇訪美期間突然感到胸痛，症狀雖然短暫，但持續時間可能略長。武契奇曾自行服用加強藥物，約45分鐘後美方醫生到場檢查，認為事發時血壓異常升高。武契奇雖然已接受必要檢查，但最終決定提前回國。

美國總統特朗普特使格雷內爾在社交網上祝武契奇早日康復，並說：「祝一切順利。很遺憾我們沒能見面，但希望一切都好。」武契奇上月30日抵達美國佛羅里達州開啟美國之行，原計劃與包括格雷內爾在內的美國多位官員會面。