巴菲特批評特朗普　將貿易當作武器不明智

現年94歲的美國著名投資者巴菲特上周六（3日）表示，美國總統特朗普將貿易當作武器的做法，不應仿傚，亦不應透過加徵關稅激怒全球。他在旗下投資旗艦巴郡的年度股東會尾聲，突然宣布希望於今年年底退休。

在股東會上，巴菲特指特朗普向全球徵關稅的做法已擾亂全球市場，他認為是一個重大錯誤，形容向3億人炫耀自己成就，卻令75億人不滿，不是明智之舉。他認為美國應該尋求與其他國家進行貿易，他們製造他們擅長的東西，美國亦製造自己擅長的東西。

巴菲特之前一直說無計劃退休。報道指，事前只有巴菲特及他的孩子知道他的退休決定，巴郡副主席阿貝爾及其他董事會成員都不知道，而巴菲特無意出售手上任何巴郡股份，但將逐步捐出。巴菲特指會向巴郡董事會推薦由阿貝爾於年底出任公司行政總裁一職。巴菲特表示，仍然願意留在公司提供協助，但最終決定權在阿貝爾。

另外，美國加州州長紐瑟姆接受日本傳媒訪問，指特朗普政府的關稅政策對加州造成巨大傷害，直接和間接經濟損失高達數十億美元，並強調加州會繼續對中國敞開貿易大門。