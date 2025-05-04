傳沃爾茲與以總理密斟攻擊伊朗　惹特朗普不滿

美媒上周六（3日）披露，美國前國家安全顧問沃爾茲被「降職」的導火線之一是他比總統特朗普更傾向對伊朗動武，並曾與以色列總理內塔尼亞胡密切協調相關軍事計劃。報道還引述知情人士指，部分白宮官員質疑特朗普是否需要一個傳統的國家安全委員會。

知情人士指，早在Signal洩密風波前沃爾茲在白宮已是如履薄冰，白宮幕僚長懷爾斯等高官日益懷疑他不適合白宮西翼和特朗普。今年2月初，內塔尼亞胡訪白宮會晤特朗普前，曾與沃爾茲會談，後者認同應軍事打擊伊朗，二人密切協調軍事選項。知情者稱，沃爾茲希望把美國政策推向特朗普不舒服的方向，因為美國尚未嘗試透過外交手段解決問題，這件事傳到了特朗普那裏，他對此很不高興。

華府部分官員認為，沃爾茲試圖使局勢有利於採取軍事行動，並與以色列人狼狽為奸。特朗普的一名顧問指，美國官員是為美國總統工作，而不是為其他國家的領袖工作。以色列總理辦公室發聲明證實，內塔尼亞胡2月訪美見特朗普前，曾先與沃爾茲會面，但否認有密集的聯繫。白宮通訊總監史蒂芬．張表示，特朗普設定議程，並由其政府執行政策，所有人都向這方向努力。

此外，華府官員正找尋為特朗普本人服務的方式，而不是為白宮服務，對於一位認為自己是自己最好顧問、對世界事務傳統觀點深表懷疑的總統來說，由中高級政策專家組成的國家安全委員會可能不適合。一位白宮高官表示，一些事情只是在工作過程中發生，所以必須根據自身現實情況適應、構建、成長和發展。從某種程度上來說，這只是幾個月來一直這樣做，並尋找機會以不同的方式去做的結果。