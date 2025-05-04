巴基斯坦駐俄大使稱若與印度開戰 將用常規及核武器

巴基斯坦擁有可搭載核彈的短程彈道導彈。（Getty Images圖片）

印度和巴基斯坦局勢一觸即發，巴基斯坦駐俄羅斯大使哈立德上周六（3日）接受俄媒訪問時重申，巴基斯坦情報部門掌握印度計劃發動襲擊的證據，如果印巴開戰，巴基斯坦將使用所有常規武力和核武。

哈立德指，情報部門掌握印度計劃軍事侵略巴基斯坦的證據，還有一些外洩文件顯示印度決定襲擊巴基斯坦某些地區，所以巴方認為攻擊將發生，而且迫在眉睫。他警告，巴基斯坦已準備好應對任何侵略行為，將使用一切力量，包括常規力量和核武。他還重申對印度河水條約的立場，任何奪取、阻止或轉移下游水源的企圖都將是對巴基斯坦的戰爭行為，巴基斯坦會以全方位武力回應。

哈立德亦指出，印巴是核武大國，因此更有必要緩和緊張局勢，國際社會應該發揮作用，巴方期待中國和俄羅斯等能夠參與調查印控喀什米爾發生針導遊客的襲擊一事。

另一邊廂，巴基斯坦海事局上周六宣布禁止印度船隻進入該國港口。印度航運總局同日發公告稱，任何懸掛巴基斯坦國旗的船隻不得停靠印度港口。印度郵政部則宣布，決定暫停自巴基斯坦入境郵件、包裹的空運及陸運收發。