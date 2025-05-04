韓去年不當領醫保金　七成人是中國籍

南韓國會保健福祉委員會議員金美愛周日（4日）披露，去年外國人和旅外南韓公民採取不當手段領取醫療保險金達25.58億韓圜（約1,421萬港元），同比增長28.5%。被查出不當領取醫療保險金的有逾1.7萬人，其中中國籍人士佔超過1.2萬人，佔比高達70%，比排名第二、679人的美國籍多出17倍。

數據顯示，去年被查出不當領取醫療保險金的人數較2023年增加16.8%，人數在2021年曾高達4萬人，2022年降至1.8萬人，2023年進一步減至1萬人，去年再次呈現上升趨勢。案件數量與金額也同步成長，從2023年的約4萬宗增至去年的近4.6萬宗，增幅為14.7%。金額方面則從19.91億韓圜（約1,106萬港元）升至25.58億韓圜，增幅為28.5%。從違規類型來看，大多數為在失去醫保資格後仍違規繼續受惠，被查人員逾1.7萬人。依國籍劃分，中國籍最多，其次為美國籍、越南籍等。

金美愛指出，部分外國人違規領取醫保待遇，損害醫保財政的健全性，對制度永續性構成威脅。她呼籲政府加強對違規行為的懲戒，研究引入互惠原則等多項醫保制度改革方案。