首輪總統選舉結束 無候選人獲得過半數選票

羅馬尼亞周日（4日）重新舉行的總統選舉投票於當地時間21時結束。出口民調顯示，未有候選人獲得超過半數選票，選舉將進入第二輪投票。

據羅馬尼亞兩間權威民調機構先鋒社會行為研究集團和城市與區域社會學研究中心發布的出口民調結果，羅馬尼亞人團結聯盟黨主席西米翁在首輪投票中領先其他候選人，但也未獲得過半數選票。

先鋒社會行為研究集團的出口民調結果顯示，西米翁獲得30%的選票，羅馬尼亞前進選舉聯盟候選人安東內斯庫和布加勒斯特市長尼達恩分別獲得23%的選票。城市與區域社會學研究中心的出口民調顯示，西米翁以33.1%的得票率領先，安東內斯庫得票率為22.9%，達恩以20.9%的得票率位居第三。

根據羅馬尼亞選舉法，總統選舉中如果沒有候選人獲得超過半數選票，得票前兩名的候選人將進入第二輪投票。第二輪投票定於5月18日舉行。屆時獲得簡單多數票者即可當選總統。

羅馬尼亞4日重新舉行總統選舉，共有11名候選人參選。羅境內和海外共設立約1.9萬個投票站，登記選民總數約1,800萬人。2024年11月24日，羅馬尼亞舉行總統選舉第一輪投票。同年12月6日，憲法法院裁定第一輪投票結果無效。本年1月，當局決定5月4日重新舉行總統選舉投票。