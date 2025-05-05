貝森特解釋經濟發展三部曲　關稅減稅放寬監管並行

美國特朗普政府大打關稅貿易戰，備受爭議。美國財長貝森特周日（4日）在《華爾街日報》發表署名文章解釋總統特朗普的經濟政策，指對外徵收關稅、對國內減稅和放鬆管制措施構成有利於一般民眾的連貫策略，恢復美國工人階級、重建工業強國地位、糾正不平衡貿易政策錯誤，同時保持強勢美元，為美國未來40年發展鋪路，讓美國再次偉大。

文章題為《特朗普的經濟成長三部曲》（Trump's Three Steps to Economic Growth），貝森特開甫便指華爾街在過去40年取得歷史性的成功，美國資本市場令世界羨慕，特朗普打算進一步加強美國資本市場，但現在輪到普通民眾分享繁榮了，這是他大膽的經濟議程之指導精神。特朗普希望確保工薪家庭在下一個經濟成長時代不會落後，他在上台首100天內為重新平衡全球貿易、恢復美國工業基礎及建立一個讓華爾街和民眾共同崛起的經濟奠定基礎。

貝森特提到21世紀初代表新自由主義的頂峰，也標誌着中國在2001年加入世界貿易組織後在全球商業中的崛起，「中國衝擊」導致370萬美國人失去工作，生產轉移到中國佔美國製造業就業機會流失的59.3%，其中大多數工人陷入長期失業。有些學者主張透過財富再分配來彌補損失，但策略慘遭失敗，數百萬美國人的實際收入絕對下降，政治家忽視全球化造成的國家分裂，直到特朗普出現。現屆政府最關心的是如何團結因貿易而分裂的國家、如何確保所有美國人都能在未來取得成功，同時加強國家安全，華府的經濟議程目的都是解決這些問題。

貝森特指出，特朗普政府希望美國迎來史上最繁榮的10年，但不會以工人階級的精神墮落為代價，並已經制訂新的經濟方針，會分三步驟進行。首先是重新談判全球貿易，關稅是平衡國際貿易的有效工具，可減少其他國家的貿易壁壘，為美國生產商開啟更多市場，帶來製造業職缺。同時，經濟安全就是國家安全，新冠疫情暴露了美國供應鏈的脆弱性，以及依賴其他國家進行關鍵製造的風險，關稅可以透過轉移供應來提高美國工業產能並加強國家安全。

第二是把2017年減稅與就業法案永久化，並採納新的稅收重點，即小費、加班費和社會安全免稅，可為個人和企業提供確定性並增強經濟發展動力。政府正與國會密切合作，確保減稅措施不會在今年年底到期，今年的稅收法案將恢復100%設備費用，並把這項激勵措施擴大到新工廠建設，以加速再工業化。特朗普亦提議減免美國製汽車的汽車貸款，刺激更多生產、就業和減稅。

第三，特朗普政府將放寬經濟管制，美國必須重建的還有半導體、發電廠、人工智能數據中心和其他未來技術，重振美國工業能力是提高工人和中產階級就業及薪酬的關鍵，也是與中國競爭技術和軍事優勢的唯一途徑。為了美國的建設，政府需要放手，這解釋了為何政府採取雄心勃勃的放鬆管制議程，而其中一個重要部分是確立能源主導地位，以推動美國製造業復興。

貝森特表示，上述三大策略相互關聯，放鬆管制帶來的減稅和成本節約提高家庭和企業實際收入，關稅可以減輕所得稅並為再工業化創造誘因，放鬆管制是關稅的補充，鼓勵對能源和製造業的投資。