女子失蹤揭被前男友殺害藏屍　警曾拒查惹眾怒

日本傳媒周日（5月4日）報道，日本神奈川縣川崎市近日揭發一宗住宅藏屍案，死者是失蹤4個月的20歲女子，其遺體有燃燒痕迹，並已腐化成白骨，而住宅正是死者前男友住處，前男友因涉嫌棄屍被捕。女子生前因遭暴力對待而與疑犯分手，疑犯之後持續跟蹤死者，死者多次報警，但警方無重視，她失蹤後亦聲稱案件不涉及犯罪迹象，甚至指控家屬偽造證據。現時揭發女子已身亡，外界質疑警方涉嫌瀆職，引發眾怒。

死者岡崎彩咲陽曾與疑犯白井秀徵交往，但受到暴力對待，分手後被跟蹤騷擾。去年6月開始，岡崎彩咲陽多次報警，單單在失蹤前20天就致電警署9次，警方一直沒有採取積極行動。至去年12月20日，岡崎彩咲陽在家中睡覺時，白井秀徵疑似打破窗戶入屋擄走她。兩天後，家屬發現住所窗戶玻璃破損，有被闖入痕迹，於是報警。一名女警到場視察後，聲稱沒有懷疑刑事案件的迹象，亦無提取任何證據。家屬要求調查時，女警重申不涉刑事，玻璃是從裡面打破的，可能是家屬偽造的，目的是讓警方調查。她更聲言如果涉及犯罪，就會退出警隊。

警方上周三（4月30日）依違反《跟蹤騷擾法》嫌疑到白井秀徵家中搜索，在住處地底發現藏有袋子，打開驚見一具嚴重腐化遺體，甚至可以見到白骨。警方懷疑白井秀徵殺害死者後把屍體埋在地下。

死者父親表示，女兒曾跟他說前男友總是在住家和工作地點徘徊，女兒甚至傳訊給媽媽和同事說自己很有可能被殺害，她也多次報警。死者祖母說，家人盡一切努力尋人，聘請私家偵探調查白井秀徵行蹤，但警察就是不行動，並阻止家屬發尋人傳單。

警方解釋，從去年12月22日到今年3月底，他們與白井秀徵面談7次，沒有任何結果。警員日前搜查白井秀徵住所，才在地下發現死者屍體。事件引起民眾不滿，約50人上周四（5月1日）到調查此案的警署外聚集，抗議警方的處理手法。