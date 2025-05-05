周三與美談判關稅　越南擬加強監管商品原產地

早前有指越南政府計劃打擊商品透過在越南轉口「洗產地」輸往美國。（Getty Images圖片）

越南總理范明政周一（5日）透露，越南與美國的關稅首輪談判將於周三（7日）舉行。同時，越南政府要求國會緊急頒布《戰略貿易管制法令》，加強商品原產地監管，持續實現市場、產品和供應鏈多元化。

范明政到國會報告今年的經濟社會發展情況，指出當前國際情勢複雜多變、難以預測，特別是美國突然宣布大規模實施高額對等關稅政策，對全球經濟成長產生負面影響，嚴重威脅供應鏈和國際投資貿易流動。他指越南保持冷靜沉着，主動採取一系列同步、及時、靈活且符合實際的應對措施，取得初步積極成效，強調越南是美國同意進行談判的首批國家之一。

范明政續指，年初以來，越共和國家領導人及各部會、相關機構積極透過政治、外交、經濟、國防安全等管道交流，推動簽署合作協議、採購合同，加速美國企業在越南投資專案進度。政府已頒布法令，在美國宣布新關稅政策前就對多類商品降低進口關稅。他強調需密切關注國內外情勢，主動預測並靈活及時作出政策反應，特別是針對美國新關稅政策，需主動完善方案，本着維護越南正當合法權益的精神與美國有效談判，促進平衡、可持續的貿易，不影響越南已參與的國際協議。