【東方日報世界視線】削弱國內外傳媒　華府更孤立自閉

美國總統特朗普日前簽署行政命令，要求「公共廣播公司」（The Corporation for Public Broadcasting, CPB）削減向「全國公共電台」（National Public Radio, NPR）及「公共廣播電視網」（Public Broadcasting Service, PBS）提供聯邦資助，指這兩個機構有嚴重的意識形態偏差，「都不傳遞給納稅人對時事公平、正確及沒有偏見的表述」。

這項行政命令影響非常重大，因為「公共廣播公司」是根據國會於1967年通過的《公共廣播法》而成立的政府機構，宗旨是「為所有美國人提供高質素的教育、訊息和文化類節目」，而美國國會已通過今個財政年度提供給「公共廣播公司」5.35億美元撥款，如今要打住了。

事實上，NPR及PBS在美國運作超過半個世紀，起到了很大的作用，它們在各州的不同地區，提供全國廣泛及獨特地區的資訊和娛樂，更在天災人禍消息方面有很好的覆蓋，亦為各小社區的溝通團結作出重要貢獻。特朗普針對它們，是因為這些地區電台及電視，有很多親民主黨的專業工作者，特氏認為他們散播「覺醒主義」（Wokeism），或所謂「極端自由主義」的反建制信念，以及反對特朗普「讓美國再次偉大」（MAGA）的思想。

以壓力團體「無國界記者」為首的組織，就嚴厲批評特朗普此舉，連同特氏於2月26日表示，計劃取消「美國國際開發署」（USAID）90%以上的對外援助合同，以及600億美元對全球各地的總體援助，將導致美國國內及海外大量相關機構要停止運作或大幅裁員，不但打擊美國過去一直強調要維護的新聞自由，以及美國文化和身份認同，更損害美國的國際形象，令華府更加孤立自閉。

如今NPR及PBS已計劃控告政府，質疑總統是否有權力違背《公共廣播法》的規範，然而官司會曠日持久，它們希望短期內可擴大私人及企業的捐款，以勉強維持國內重要的資訊服務。

它們另一個憂慮，是來自中國、俄羅斯及伊朗的挑戰。美國民主黨及其歐洲盟友擔心，如果特朗普放棄支援國內外的主流媒體作宣傳，中國及俄羅斯的宣傳就會更有優勢，可進一步削弱西方主流媒體的影響力，並對「全球南方」國家增加影響力。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻