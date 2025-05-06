教宗選舉明舉行　133樞機主教抵達羅馬

梵蒂岡周一（5日）表示，參加教宗選舉樞密會議的133名樞機主教全已抵達羅馬，他們將於當地時間周三（7日）下午4時半開始，在西斯廷教堂（Sistine Chapel）聚集舉行樞密會議（Conclave），將持續投票直到選出已故教宗方濟各的繼任者，梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）樞機將任會議主席。

合資格參與選舉教宗的樞機將於周二下午起，入住聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta），要發誓對選舉過程保密，開會期間不得與外界聯繫或攜帶手機。樞機主教選舉團屆時將透過將選票放入一個特別火爐焚燒所產生的煙霧，向世人公布選舉結果。如有候選人贏得當選所需的三分之二選票，即至少89票，則將選票放入特別火爐焚燒時會加入化學物來產生白煙；如未能選出新教宗，則在燒選票時不加入化學物，讓教堂煙囪冒出黑煙。

英媒報道指出，帕羅林被視為熱門新教宗人選之一，但他一手促成的《中梵雙方關於主教任命的臨時性協議》可能對其選情不利。摩洛哥拉巴特的總主教洛佩斯（Cristobal Lopez Romero）樞機則已明確表態，他對當選不感興趣。