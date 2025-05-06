保守派聯盟與社民黨簽執政協議　默茨出任總理

由基督教民主聯盟及基督教社會聯盟組成的德國保守派聯盟，周一（5日）與上屆執政黨社會民主黨簽署聯合執政協議，決定由基民盟黨魁默茨（Friedrich Merz）出任總理。默茨表明，新政府將通過改革和投資推動國家前進。他將於當地時間周二（6日）接受聯邦議院投票任命並宣誓。

保守派聯盟在今年2月國會選舉贏得最多議席，但未過半數，一直與社民黨磋商籌組聯合政府。默茨簽署協議時強調，讓新政府取得成功是其責任，政府的聲音將被歐洲和世界聽到。社民黨聯合主席克林貝爾指出，由於國會聯邦議院選舉結果失利，該黨調整人事和政策方向，新政府必須幫助塑造新世界秩序，否則可能被其塑造。社民黨公布內閣成員名單，克林貝爾將擔任財政部長，國防部長皮斯托留斯留任。

聯邦議院共630席，保守派及社民黨合佔328席，僅比過半數多12席。默茨承諾收緊移民規則，向該國基礎設施注資，並重建與歐洲主要夥伴的關係，此前已推動修改憲法來放寬國防開支舉債條件。默茨曾表明歐洲應脫離美國而獨立，他如何處理與白宮關係引起關注。他預告，出任總理後首次出訪將前往法國和波蘭，以改善關係。