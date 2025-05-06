日前經產相晤賴清德　稱台灣有事等於世界有事

日本前經濟產業大臣、眾議員西村康稔上周六起（3日）率團訪台，周一（5日）獲台灣地區正副領導人賴清德和蕭美琴接見，周二（6日）迎來行程最後一天。賴清德稱，希望台日共同強化「非紅供應鏈」韌性，促進彼此繁榮發展。西村康稔強調，台灣有事等於世界有事，盟友必須緊密合作，維持台海和平穩定。

賴清德表示，大陸近年持續在台海、東海、南海以及日本海開展軍演，對周邊國家實施灰色地帶侵擾，嚴重破壞區域的和平穩定，台日應加強合作共同應對。他提到，當前面對全球經貿變局，台灣期待與日本進一步深化經濟合作，除積極爭取參加《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），也希望跟日本早日洽簽經濟夥伴協定，開拓雙方在半導體、氫能、人工智能、無人機等領域合作，建立更緊密經濟夥伴關係。

西村康稔致詞時提到，台晶圓代工大廠台積電到熊本設廠時，他正擔任日本經產大臣，日本政府給予很多資金補助，相信台日合作讓半導體產業日益發展，能建構更強而有力、堅韌的供應鏈體系。他又指，如把前首相安倍晉三所說的「台灣有事等於日本有事」擴大解釋，就是「台灣有事等於世界有事」，同盟國家必須緊密合作，明確地對外宣示這個訊息。