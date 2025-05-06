鈾玻璃古董熱潮掀起　收藏家爭相尋覓

鈾玻璃曾於19世紀末至20世紀初被用作製成餐具和生活用品，後於1940年代至1990年代因冷戰等管制因素而迅速消失。澳洲傳媒周二（6日）報道，當地最近掀起一股收藏鈾玻璃製品的熱潮，該種在紫外線下會發出鮮明螢光綠的古董如今成為收藏界新寵。

弗萊明（Tristan Fleming）在昆士蘭省湯斯維爾經營家族古董店，因店內自1970年開店以來便開始收藏鈾玻璃製品，使其顯得與眾不同。弗萊明表示，鈾玻璃製品因添加鈾元素，而呈現獨特的淡綠色，在紫外線下更會如同螢火蟲般散發螢光綠色。

隨紫外光手電筒普及，愈來愈多人帶同「鑑寶工具」逛古董店，悄悄掃描物品尋找鈾玻璃的特徵光芒。弗萊明亦笑稱，歡迎顧客掃描店裏所有商品。他透露，早年鈾玻璃與普通綠色玻璃價格相當，但因如今已幾乎停產，故成為溢價收藏品。

這股收藏熱潮更引起不少人在社交平台創立群組，分享和交流收藏和尋寶心得。收藏者指，起初因兒子贈送古董花瓶而萌生興趣，現在經常與家人一同帶上紫外光手電筒，在二手店中「淘寶」，感覺十分新奇和令人上癮。文物保護專家表示，鈾玻璃輻射量極低開放展示無虞，但建議民眾切勿用作飲水、用膳或長期握持，規避風險。