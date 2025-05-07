美軍警用宇樹機械人　議員稱與解放軍有關籲調查

美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會周二（6日）指稱，內地機械人獨角獸公司宇樹科技與解放軍關係密切，其產品以後門程式秘密將數據傳回中國，卻已獲美國軍警採用。該委員會呼籲呼籲調查宇樹科技在推進中國軍事目標方面扮演的角色，並根據調查結果考慮將其列入美國國防部的中國軍事企業、商務部的涵蓋清單及聯邦通訊委員會的實體名單，大幅限制其與美國政府簽約、獲取資金或融入美國基建的能力。

該委員會致函國防部、商務部及聯邦通訊委員會首長，點名宇樹科技與解放軍附屬機構和中共實體有密切聯繫，使用其機械人產品有遙距數碼存取的風險。網絡安全研究人員今年3月的報告稱，其機械人預先安裝名為CloudSail的未公開遠端存取通道，預設狀態為「啟用」，連接至宇樹位於中國境內的伺服器，委員會擔心這些通道在用戶不知情下運作，儲存在中國的用戶資料將受中國情報之用和網絡安全法約束。

信中提到，宇樹科技參與軍民融合計劃，使用因大規模監控行為遭美國制裁的中國科大訊飛來處理語音資料，又向以導彈、航天及武器研究聞名的北京航空航天大學及中北大學出售機械人，並向中國警方提供用於監控與偵察的設備。有研究顯示，其機械人可被黑客控制，繞過安全系統進行秘密監視。宇樹機械人已被美國執法機關、懲教設施與國防單位採用，其中一個供應商擬在一州的監獄系統中部署100台，最終目標是1,000台。