2000年前碳化卷軸　古希臘著作標題首被破譯

意大利維蘇威火山近2,000年前爆發，火山灰掩埋龐貝古城東北側的赫庫蘭尼姆古城，燒毀當中多個紙莎草卷軸。前年發起的「維蘇威挑戰」致力以科學方法破解這些無法物理打開的碳化文本，周二（6日）迎來歷史性突破，有研究人員首次非侵入性地讀取了編號為「PHerc. 172」的赫庫蘭尼姆古卷標題。這是人類首次在不打開該卷軸前提下，從其碳化表層中「看見」古代文字。

經人工智能（AI）影像分割與墨迹偵測技術分析後，揭示了「PHerc. 172」卷軸標題為《論惡習》，為希臘哲學家菲洛德謨（Philodemus）重要著作，並且是赫庫蘭尼姆古卷中首見在同一行包含書卷編號的標題，有別於通常作者名字、標題和編號各自居中顯示在新一行上的排版。

此外，該著作曾被推測為多卷本，卷軸書號可能被解讀為「alpha」，表明是該系列第一卷，與學者普遍認為的第一卷《論諂媚》文本不符，此次解讀內容或將重塑學界對該系列作品結構的理解。此成果榮獲挑戰首個「首標題獎」，發現者德國維爾茨堡大學研究生羅斯（Marcel Roth）和諾瓦克（Micha Nowak）因而贏得6萬美元（約46.8萬港元）獎金。

維蘇威挑戰賽是一項融合機器學習、電腦視覺、3D幾何建模的科學研究競賽，自前年啟動以來，已開放多個卷軸資料集。在AI加持下，全球參與者已解讀至少約5%赫庫蘭尼姆古卷。