【東方日報世界視線】鷹派對抗和俄派　特朗普無所適從

應俄羅斯總統普京邀請，中國國家主席習近平於5月7日至10日，對俄羅斯進行國事訪問，並出席在莫斯科舉行的紀念衞國戰爭勝利80周年慶典。

普京早前與美國總統特朗普通電話，事後克里姆林宮發言人佩斯科夫承認，普京有邀請特朗普訪問莫斯科，但並未能達成安排。特朗普最近亦表示他不會參加俄羅斯的閱兵盛事，原因是民主、共和兩黨的議員均反對他參加，以免被看成與普京走得太近。而普京亦沒有積極安排特朗普參加，一方面是重視習近平的到訪，另一方面是關稅戰令中美關係惡化，故避免習近平與特朗普碰面。歐盟方面就表示不會參加，更警告塞爾維亞總統武契奇不要出席，以免影響加入歐盟的資格。近日，華府更聲言可能對一些參與的國家施以「二級制裁」。

美國民主黨和共和黨的共識，是擔心中俄全面戰略協作夥伴關係的威脅。兩黨均認為，只要不牴觸俄羅斯國家安全及根本利益的底線，以致發生核戰，俄羅斯不足為懼。相反，中國是美國在軍事、經濟及科技等多方面的挑戰者，中美博弈愈拖下去，美國的勝算就愈低。如今特朗普就是要拉攏俄羅斯對付中國，他將強硬鷹派、國家安全顧問沃爾茲調任美國駐聯合國大使，由具斡旋能力的中東問題特使威特科夫協調俄烏議和，讓美國獲得烏克蘭礦產資源的開發權，但不會承諾給予烏克蘭安全保證。

美國烏克蘭問題特使凱洛格早前接受電視訪問時，強調他正在推動俄烏全面停火30天，俄羅斯外長拉夫羅夫馬上作出批評，指此舉旨在繼續支持烏克蘭戰鬥下去，直至勝利，俄方不會接受。

如今特朗普團隊中凱洛格、國務卿魯比奧等代表的繼續援烏鷹派，以及副總統萬斯、威特科夫、國家情報總監加伯德等要求放棄援烏、令政府可以喘息及重拾經濟發展的和俄派，兩者出現分裂。俄羅斯對此十分了解，因此催逼特朗普盡快作出決定，以免戰爭再升級。

特朗普面對管治團隊的分裂，表現得有點無所適從。他一方面想終止援烏以達致停火，收割利益，但又見到歐盟和烏克蘭不甘心終戰議和，這只會使俄羅斯進一步進攻烏克蘭，侵佔更多烏國領土。俄羅斯只要維持中俄全面戰略協作夥伴關係，就可立於不敗之地。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻