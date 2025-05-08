聯合國發表報告　憂人類發展進程放緩

UNDP是聯合國（圖）轄下機構。

總部設在美國紐約、聯合國開發計劃署（UNDP）周二（6日）發布報告顯示，人類發展進程正經歷前所未有放緩，本年全球人類發展進程緩慢，排除新冠疫情爆發時間，將為1990年以來最小增幅。

該份名為《2025人類發展報告——抉擇時刻：人工智能時代的人類與可能性》報告指出，人類經歷2020至2021年特殊危機時期後，發展進程不僅沒有持續復甦，反而出現放緩。除了全球發展減速，富國與窮國之間不平等現象正在擴大，世界需要採取果斷行動，擺脫長期停滯局面。

人類發展指數是以人均國民總收入、教育水平及預期壽命一共3項基礎變量，按照一定計算方法得出綜合指標。報告提到，人類發展指數較低與非常高國家之間，不平等現象連續第4年加劇，其中指數最低國家面臨發展挑戰尤其嚴峻，主要與貿易緊張局勢加劇、債務危機惡化及失業率居高不下等有關。

UNDP署長施泰納表示，全球本來有望2030年實現極高人類發展水平，若2024年緩慢發展成為新常態，上述關鍵節點可能延遲數十年，將使世界變得更加不安全、更加分裂、更容易受到經濟及生態問題衝擊，需探索推動發展新途徑。