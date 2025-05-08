習近平周四將晤普京　料聯合聲明涉全球戰略穩定問題

國家主席習近平周三（7日）深夜抵達俄羅斯莫斯科，俄羅斯傳媒周四（8日）報道，俄羅斯總統普京當日將於克里姆林宮與習近平會面，以及舉行一對一茶敍等非正式交流。二人會發表聯合聲明，並向媒體發表講話。

俄媒指，普京與習近平將討論中俄關係發展，討論地區事務，就世界局勢交換意見。會談分為有中俄代表團參加的小範圍和擴大範圍正式會談，將簽署聯合文件，發布領導人對媒體的聲明和安排早餐會。二人將通過兩份聯合聲明，一份涉及進一步加強兩國關係，另一份則專門涉及全球戰略穩定問題。此外，雙方還計劃簽署一系列政府間和部門間文件。

正式活動結束後，普京和習近平將舉行一對一茶敘。俄羅斯總統助理烏沙科夫指出，近年來，中俄所有最高層會談都會採用這種交流形式，料兩位領導人會討論中俄合作的最敏感、最關鍵問題，或包括解決烏克蘭問題和俄美接觸的進程等問題。

習近平對俄羅斯的國事訪問將持續到周六（10日），周四完成中俄領導人會談後，他將與其他外國領導人一同出席俄羅斯衞國戰爭勝利80周年晚宴，並出席周五（9日）在紅場舉行的衞國戰爭勝利日閱兵儀式。